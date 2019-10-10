احتفالية وطنية بذكرى انتصارات أكتوبر في معاهد الأزهر ومدارس مطروح

شهدت المنطقة الأزهرية ومدرسة زاهر جلال بمطروح اليوم الخميس، احتفالية وطنيه بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ونظم المقدم هيثم عبد الهادي المستشار العسكرى للمحافظة احتفالية وطنية لتعريف الطلاب بانتصارات أكتوبر بمعهد بنين وفتيات مطروح بحضور الدكتور محمد مزروعة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية و الأب كيرلس راعي كنيسة الملاك بالريفيه وطلاب المعاهد الازهرية.

وتم التأكيد على أهمية الروح الوطنية وعزيمة ووعي المصريين وتوحدهم فى مواجهة العدو فى السادس من اكتوبر 1973 ، والتي كانت أهم عوامل الانتصار مع التخطيط الجيد وادراك معنى واهمية وقدسية الحفاظ على الوطن والحفاظ على ترابه واسترداد أراضيه مع التضحيات وبساله وشجاعة الجندى المصري في المعارك.

وشهد الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة صباح اليوم الخميس العاشر من أكتوبر ٢٠١٩ احتفالية مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الأستاذ عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية والأستاذة هدى عفيفي مديرة المدرسة وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل وحب الوطن.