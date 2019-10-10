وزير خارجية ألمانيا يرد بذهول على هجوم هاله

عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن ذهوله إزاء الهجوم الذي استهدف معبدا لليهود بمدينة هاله الألمانية، أمس الأربعاء.

وقال ماس معلقا، على الهجوم الذي أودى بحياة شخصين وأصاب اثنين آخرين: "لماذا يحدث ذلك في بلدنا؟ بلدنا! شخصان بريئان اغتيلا بوحشية، يا لها من جريمة مرعبة وسخيفة!"

وتابع ماس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحزنني هذا الترويع وهذه الصدمة، مرة بعد مرة، متى يتوقف ذلك".

وشدد الوزير، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أنه يجب ألا يفسح مكان للعداء للسامية في المجتمع الألماني، وقال: "من المخزي أن نضطر لتكرار هذه الجملة دائما في ألمانيا، إنه أمر لا يطاق، أن تتعرض الجالية اليهودية خلال أسمى أعيادها لمثل هذا الهجوم، في ألمانيا 2019!"

وكان مسلح قد حاول أمس الأربعاء تنفيذ مذبحة بين عشرات المتدينين في معبد مدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت.

وقالت دوائر أمنية إن الرجل، واسمه شتيفان ب، من ولاية سكسونيا أنهالت، أراد اقتحام المعبد لتنفيذ هذا الهدف، ولكنه فشل في ذلك.

ويتهم الشاب الألماني البالغ من العمر 27 عاما بقتل شخصين أمام المعبد ومطعم شاورمة صغير قريب منه وإصابة شخصين آخرين على الأقل.