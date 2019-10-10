حضور فني كبير في عزاء طلعت زكريا

واصل الفنانون توافدهم على عزاء الفنان طلعت زكريا بمسجد الحامدية الشاذلية حيث يستقبل العزاء عمر نجل الفنان الراحل.

وحرص على الحضور كل من الفنانين شيكو، ومصطفى شعبان، وأحمد آدم، ونهال عنبر، ومصطفى قمر، إلى جانب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان الفنان الكوميدي طلعت زكريا، قد وفاته المنية عصر يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 58 عاما، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وشيع جثمانه عقب صلاة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمري بمنطقة العطارين في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا ولد في ديسمبر 1960 بمدينة الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بإلتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها «طباخ الريس»، و«أبو علي»، و«سيد العاطفي»، و«حرمية في كي جي تو»، و«حريم كريم».