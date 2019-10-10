الدفاع الروسية: رصد 40 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات اللاذقية (7) وحلب (6) إدلب (5) وحماه (3).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 19 انتهاكا للهدنة في محافظات حماه (9) إدلب (5) اللاذقية (5).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي يبلغ حوالي 2.475 طن إلى سكان بلدة خربة التين نور بريف حمص.

وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تم تنفيذ 2219 عملية إنسانية، بلغ وزنها الإجمالي من المساعدات الإنسانية 3637.216 طن.