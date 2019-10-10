محافظ سوهاج يستبعد مديري مدارس «نجع العرب الابتدائية» و«نجع الكراعي» للإهمال

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، استبعاد مديري مدارس "نجع العرب الابتدائية" بقرية بناويط، و"نجع الكراعي للتعليم الأساسي" بالمراغة؛ بسبب غيابهم عن العمل بدون إذن، والإهمال والتقصير في العمل، وتدني مستوى الانضباط في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة بالمدرستين.

جاء ذلك خلال قيام محافظ سوهاج بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الخميس لعدد من المدارس بمركز ومدينة المراغة، للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة التعليمية وانتظامها، ومتابعة أعمال الصيانة وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمدارس.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد مدارس الشيخ شبل الإعدادية، ونجع العرب الابتدائية بقرية بناويط بالمراغة، مشيرا إلى أن المحافظ رصد تجميع وحرق للقمامة داخل "براميل" بمدرسة نجع العرب، وحالات هروب لتلاميذ المدرسة، بالإضافة إلى وجود مقهى صغير مخالف أمام المدرسة، مما يسئ للعملية التربوية والتعليمية للتلاميذ، لافتا إلى استبعاد مدير المدرسة.

كما تفقد المحافظ مدرسة نجع الكراعي للتعليم الأساسي، وقرر استبعاد مدير المدرسة، حيث رصد خروج الطلاب قبل مواعيد الانصراف الرسمي، وسوء مستوى النظافة، وعدم تواجد مدير المدرسة خلال أوقات العمل الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تفقد مدرسة نجع هلال للتعليم الأساسي، حيث اجتمع المحافظ مع مدير المدرسة، واطمأن على تواجد المدرسين وعدم وجود عجز في أعدادهم بمختلف المواد الدراسية، كما اطمأن على كثافة الفصول، ونسب حضور الطلاب بالمدرسة.