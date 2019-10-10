الكويت: العملية العسكرية التركية في سوريا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

أكدت الكويت أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القول اإن "العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق، وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عبر موقع تويتر في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات المسلحة التركية بشن عملية عسكرية في شمال سوريا، بعد قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن شركائها الأكراد.

وأطلق أردوغان على العملية اسم "نبع السلام" وقال إنها تستهدف داعش ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا داخل البلاد.

وأضاف: "مهمتنا هي الحيلولة دون إقامة ممر إرهاب عبر حدودنا الجنوبية وكذلك جلب السلام إلى المنطقة".