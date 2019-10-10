فى إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد، تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، يومًا فنيًا لرسم جدارية تضم مجموعة من ملامح معركة النصر، فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة .

يأتي ذلك بمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين، من المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، حيث ترسم الجدارية بأنامل أحفاد أبطال النصر، ومن وحي خيالهم لحرب أكتوبر، باستخدام القماش الأبيض والفرش وألوان البوية المتعددة، بحضور مشرف العلاقات العامة خالد يوسف، ومشرف الأنشطة الفنية عمر الشيباوي.