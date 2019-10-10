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رئيس رابطة الليجا عن أزمة ديمبلي: يجب أن يتعلم اللغة الإسبانية

أحمد عبدالله
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 9:09 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 9:15 م

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أزمة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة أمام إشبيلية، والتي على إثرها تم إيقافه لمبارتين.

لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني قررت إيقاف ديمبلي مبارتين، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إشبيلية وبرشلونة، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بعدما وصف حكم اللقاء، ماتيو لاهوز بأنه "سيء للغاية".

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم أشاهد مباراة برشلونة وإشبيلية، لقد قرأت فقط ما حدث".

وأضاف ساخرًا: "إذا كان ديمبلي لا يتحدث اللغة الإسبانية، فيجب عليها تعلمها".

كما أبدى تيباس رغبته في عودة بعض النجوم إلى الدوري الإسباني، قائلًا: "أتمنى عودة نيمار، بيب جوارديولا ومورينيو إلى الليجا".

 


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