تحرير 1000 عقد ابتدائي ونهائي لأراضي واضعي اليد بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة انتهت من تحرير أكثر من 1000 عقد ابتدائي ونهائي لصغار المزارعين من واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك بعد إنتهاء إجراءات التقنين بالطرق القانونية وسداد حق الشعب، حيث المحافظة تلقت أكثر من 3500 طلب لتقنين الأراضي، وهناك تسهيلات كبيرة لصغار المزارعين لحثهم على دفع الأقساط واستكمال باقي الإجراءات اللازمة.

وقال إن تم طرح مبادرتين لصغار المزارعين بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى حرب السادس من أكتوبر، حيث تتضمن المبادرة الأولى تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليصبح بحد أقصي 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، وذلك للحالات الجادة التي ستتولى السداد قبل أول ديسمبر العام الجاري.

وأوضح أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين أيضا وتتضمن خصم 50 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25 % للمساحات حتى 10 أفدنة، وذلك في حالة السداد قبل أول نوفمبر المقبل.