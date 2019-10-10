 «حكايتي مع الزمان».. شعار حفلات مروة ناجي في كندا - بوابة الشروق
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«حكايتي مع الزمان».. شعار حفلات مروة ناجي في كندا


نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 6:03 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 6:03 م

تستعد الفنانة مروة ناجي للسفر إلى كندا خلال أسبوعين؛ لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن فاعليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية" بكندا.

وتقدم ناجي، مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية في مجموعة حفلات بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية تحت شعار "حكايتى مع الزمان".

وتقوم المطربة حاليا باختيار الأغانى الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية، والتى تركت أثرا كبيرا فى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى، وذلك للقايم بغناء تلك الأغانى بحفلات المهرجان والمقرر إقامته مع بدايه شهر نوفمبر المقبل.


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