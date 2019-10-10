محمد فؤاد: جمباز الأهلي هدفه المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية

أكد محمد فؤاد، المدير الفني للجمباز بالنادي الأهلي، جميع الفرق في مختلف الأعمار تستعد بقوة لخوض منافسات بطولات الجمهورية موسم 2019-2020.

وأكد المدير الفني، أن مرحلة الاستعداد بدأت منذ نهاية الموسم الماضي دون راحة، مشيرا إلي أن هناك تخطيطا لكل الأعمار لمعرفة آخر التطورات في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف محمد فؤاد، أن الأحمال البدنية يتم تقسيمها علي المراحل العمرية لتجنب عملية الإصابة قبل بداية الموسم، وهناك تطور واضح في عملية التجهيز و الاستعداد بعد تجهيز الصالة الخاصة بالجمباز بشكل جيد يليق باسم النادي الأهلي.

وأوضح أنه يسعى لتحقيق المراكز الأولي في جميع البطولات التي يشارك بها الأهلي هذا الموسم، وتقديم العديد من اللاعبين للمنتخب الوطني.

ويشارك الأهلي في بطولات الجمهورية بلاعبين ولاعبات من مختلف المراحل السنية، بداية من 7 سنوات وحتى الدرجة الأولى.