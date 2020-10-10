 السيسي يهنئ رئيس فيجي بذكرى الاستقلال - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

السيسي يهنئ رئيس فيجي بذكرى الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:14 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 2:14 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس اللواء جيوجي كونوسي كونروت رئيس جمهورية فيجي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك