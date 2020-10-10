كندا تطالب تركيا بعدم التدخل في نزاع ناجورنو كاراباخ

طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، نظيره التركي، مولود شاويش أوغلو، بضرورة بقاء أنقرة خارج نزاع ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي حديثه للصحفيين قبل بدء جولة أوروبية لمدة أسبوع لمناقشة التطورات في منطقة ناجورنو كاراباخ والتوترات بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط ، قال شامبين إنه أجرى "محادثة حازمة" مع وزير الخارجية التركي.

وقال شامبين: "كانت الرسالة واضحة للغاية وهي أن الأطراف الخارجية يجب أن تبقى بعيدة لأن الوضع معقد للغاية بالفعل". وأضاف "نشجب الخسائر في الأرواح ونحتاج إلى التأكد من عدم تأجيج الصراع من قبل أحد. بل على العكس تماما، يجب أن يتحد المجتمع الدولي في دعوة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وأضاف الوزير الكندي شامبين إن جاويش أوغلو يتفق معه في أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع". وقال شامبين إنه "يأسف" لأي تلميح إلى أن القوة هي أفضل طريقة لحل النزاع.

وتابع "ندعو الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية. يتم حل النزاعات حول طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة."