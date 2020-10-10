البحوث الإسلامية: الإسلام يؤكد أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن البدنية

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإسلام اعتنى عناية خاصة بالصحة النفسية والعقلية، وجعلها من الضروريات الخمس التي دعا للحفاظ عليها وهي الدين والنفس والمال والنسل والعقل، كما أن نصوصه الشرعية دعت لعناية الفرد بعقله الذي يُعد ميزانًا له يستطيع من خلال أن يحقق ذاته فينفع نفسه وينفع غيره.

وذكر المجمع بمناسبة "اليوم العالمى للصحة النفسية"- في بيان اليوم السبت - والذى يتزامن مع يوم 10 أكتوبر من كل عام، أن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل فرد وكل مجتمع فنحن أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية وكل ذلك يقوم على العقل السليم الذي يفكر فيبدع ويعي ما يحيط به من مخاطر فكرية ومادية فيأخذ حذره، كما أن الحفاظ عليه يتفق مع دعوة القرآن بعدم الإلقاء بالنفس في طريق التهلكة.

وقال المجمع إن العالم اليوم في حاجة ملحة إلى أن يعي الجميع أهمية الحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية والاعتناء بها كاهتمامهم بالصحة البدنية فهي لا تقل عنها أهمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الأمراض العقلية والنفسية مؤخرًا نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها العالم ومنها أزمة كورونا والتي أنتجت حالة من الخوف والارتباك لدى الجميع، والعزلة التي اضطر الكثير من الناس إلى اللجوء إليها كإجراء احترازي لكنها انعكست عليهم سلبًا من الجانب النفسي.

وأوضح المجمع أنه من الأهمية بمكان أن يشارك كل فرد في المجتمع بتوعية غيره بأهمية العناية بصحته العقلية والنفسية، فضلًا عن المشاركة الإيجابية البنّاءة وعدم قصر مساعدة الناس على الصحة البدنية فقط، بل الاهتمام بشكل متواز بالصحة النفسية خاصة لغير القادرين من الفقراء الذين يمرون بأزمات مجتمعية وبيئية قد تؤثر نفسيا عليهم، ومنهم بعض اللاجئين والمغتربين ممن قد يعانون من أزمات نفسية نتيجة ترك بلادهم وأهليهم وما بها من صراعات مستمرة، فضلًا عن تأثرهم نفسيًا بالأزمات الأخيرة فهم أشد احتياجًا للمساعدة.