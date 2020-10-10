بعد الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، ومع التحذيرات العديدة المنتشرة بشأن الموجة الثانية، تسعى معظم دول العالم لفرض الإجراءات التي تمنع انتشار المرض، وتأتي على رأس هذه اليابان التي صنعت أول آلة بيع تعمل بالقدم لتنجنب انتشار الفيروس عن طريق لمس الأشخاص للماكينة.

وتنتشر آلات البيع في اليابان، والتي تديرها جميع أنواع شركات المشروبات، ولكن أكثرهم انتشارا هي آله "ديدو"، المعروفة بأجهزتها البيضاء ذات الشعارات الحمراء، والتي أصبحت رائدة في تطوير آلات البيع، لزيادة وظائفها وتركيب أنظمة تنبيه للطوارئ في وحداتها وإعدادها كنقاط تأجير شاملة.

والآن، تتكيف الشركة مع احتياجات العملاء أثناء الوباء العالمي من خلال إنشاء آلات بيع تعمل بالقدم، لكي لا تضطر المواطنين إلى لمس أي أزرار بأصابعهم عند إجراء عملية الشراء، لتنجب نشر الفيروس التي ينتقل عن طريق التلامس.

ووفقا لصحيفة "جابان توداي" اليابانية، فإن الآلة الجديدة عبارة عن تصميم بسيط لكنه فعال وسهل الاستخدام، كل ما على المواطن فعله هو تحديد اختياره واستخدام قدمه للنقر على الرقم المقابل على لوحة الأزرار، ثلاثية المستويات، في الجزء السفلي من الجهاز.

الألة الجديدة أزالت قلق المواطنين اليابانيين من لمس اللوحات البلاستيكية الكبيرة في آلات الشراء الاعتيادية، والتي ربما تكون محملة بالجراثيم، حيث ثبتت الشركة اليابانية دواسة للقدم على الجانب الأيمن، والتي تفتح الباب البلاستيكي عند الضغط عليها، مما يسمح لك بالوصول إلى المنتج الذي تم شرائه دون الحاجة إلى لمس اللوحة.

الصحيفة اليابانية وصفت آلات البيع الجديدة التي طورتها شركة "ديدو" إنها استجابة ذكية وعملية لمشكلة تنافر المواطنين، الذين لم يعودوا يستخدمون آلات البيع، بسبب الخوف من انتقال العدوى إليهم أو تلويث أيديهم.

في عام 2017، ابتكر صانع آلات البيع المنافس "أكيور" نموذجًا يمكنه قبول طلبات الهواتف الذكية، بشرط الالتقاط عبر مسح رمز الاستجابة السريعة على الوحدة، ومع ذلك، لا يزال يتعين على العملاء الذين يستخدمون هذا النظام فتح الغطاء باليد لتلقي مشروباتهم.

وتقول شركة "ديدو" إن نظامهم الجديد الذي يتم تشغيله بالقدم هو فقط في مرحلة التجربة في الوقت الحالي، لذلك هناك فرصة جيدة لأن يتمكنوا من تحسين ميزات النموذج إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام في جميع أنحاء البلاد.