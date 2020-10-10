 بتوجيه من الأسد.. الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء لرفع بلاء الحرائق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتوجيه من الأسد.. الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء لرفع بلاء الحرائق

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:52 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:52 ص

دعت وزارة الأوقاف السورية إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم السبت طلبا لنزول المطر ورفع البلاء وإخماد الحرائق.

وقالت الوزارة إن الدعوة التي تمت بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، ستشمل جميع مساجد البلاد، وتأتي أيضا "رجاء للطف والرحمة من الله الرحمن الرحيم".

وتم توجيه الدعوة باسم الوزارة ومجلسها الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام، لإقامة الصلاة عقب صلاة الظهر، وذكّرت الوزارة بأن تلك الصلاة "ينبغي أن تسبق بالتوبة والاستغفار، وأن يصحبها صدق التوكل والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى".

وكان وزير الزراعة السوري حسان قطنا أعلن أن البلاد شهدت اليوم 79 حريقا، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ سوريا.

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