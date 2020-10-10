عضوان بتنظيم الدولة الإسلامية يدفعان ببراءتهما في محاكمة بأمريكا

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دفع عضوان يزعم أنهما في خلية سيئة السمعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يطلق عليها اسم "ذا بيتلز"، قامت باحتجاز رهائن وعذبت وقتلت أربعة مواطنين أمريكيين، ببراءتهما اليوم الجمعة، وتخليا عن حقهما في محاكمة سريعة لهما.

وسيظل الشافعي الشيخ والكسندا كوتي رهن الاحتجاز، حيث تشق قضيتهما طريقها بالمحكمة في فيرجينيا.

والاثنان إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد صدور لائحة اتهام ضدهما بشكل رسمي، تتعلق بمجموعة من التهم.

وتم القبض عليهما منذ أكثر من عامين من قبل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سورية، وتم نقلهما لاحقا إلى غرف احتجاز في الشرق الأوسط.