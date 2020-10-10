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العراق: الناطق باسم الكاظمي ينفي إعلان حالة الإنذار في بغداد

رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:43 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:43 ص

نفى اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي إعلان حالة الإنذار في العاصمة بغداد.

وقال رسول: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، والأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام".

وأضاف: "ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة، لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية، والتي تكون بشكل صباحي ومسائي".

ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، مؤكدا على "ضرورة معرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا".

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