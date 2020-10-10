يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وتتكون شبورة مائية صباحا، والرياح تكون معتدلة.

ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 32 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 30 22

بلطيم 31 24

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 31 19

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 30 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 17

نويبع 37 26

طابا 32 22

كاترين 33 16

الطور 36 23

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 43 26

إدفو 43 24

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 36 28

أبو رماد 35 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 26