الأوقاف: افتتاح 44 مسجدا بـ 11 محافظة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 44 مسجدا بـ11 محافظة، الجمعة المقبلة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى الآن، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وتشمل المساجد الجديد، 5 مساجد بالسويس، ومسجدين بالإسكندرية، و5 مساجد بأسوان، و7 مساجد بالجيزة، و6 بالدقهلية، و7 مساجد بأسيوط، ومسجد بالقليوبية، و3 مساجد بقنا، و5 مساجد بالمنوفية، ومسجدين بشمال سيناء، ومسجد ببني سويف.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع، “الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية ” موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٦ أكتوبر.