بايرن ميونخ يطالب بوضع قاعدة موحدة لحضور الجماهير في مباريات البوندسليجا

طالب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بوضع قاعدة موحدة على مستوى البلاد بشأن تواجد المشجعين في الملاعب في أعقاب تلقيهم أمرا باللعب بدون حضور جمهور حتى 25 أكتوبر.

وقال رومينيجه لصحيفة "بيلد" اليوم السبت :"ما نحتاجه هو حل على مستوى البلاد مبني على معايير معينة تطبق على الجميع".

ولمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، قررت سلطات مدينة ميونخ، اليوم الجمعة، أن تقام مباريات كرة القدم في المدينة بدون جمهور لمدة اسبوعين.

وينطبق القرار أيضا على أندية الدرجة الثالثة 1860 وتركجوتشو.

وسيلعب بايرن، حاليا، مبارياته الثلاث بدون حضور الجمهور. كما أن الفريق اضطر للعب مبارياته الثلاث السابقة بدون جمهور في الموسم الجديد، بينما سمح لفرق أخرى استضافة الجماهير بأعداد محدودة.

ودائما ما يكون القرار النهائي في مفهوم النظافة الخاص بكرة القدم في يد السلطات الصحية المحلية في النظام الاتحادي الألماني.

كانت عودة الجماهير في مرحلة اختبار لمدة ستة أسابيع منذ بداية الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر، والتي لن تحتوي على أية بيانات من المباريات التي تقام على أرض بايرن ميونخ.

وقال رومينيجه :"هناك مرحلة الاختبار الحالية. من الغريب أن تنتهي يوم 25 أكتوبر. ولكن بايرن لم يشارك بعد في هذا الجزء. لن نتمكن من خوض أي مباراة أمام الجمهور حتى هذا الموعد".