قوات الأمن الأفغانية تطلق سراح العشرات من سجن تابع لطالبان

أطلقت قوات الأمن الأفغانية، سراح 43 مدنيا وعسكريا من سجن تابع لحركة طالبان بإقليم زابول جنوب البلاد، خلال عملية سرية، طبقا لوزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت.

وتم نقل 20 من السجناء إلى العاصمة الإقليمية، وإعادة الباقي إلى وحداتهم العسكرية، بحسب بيان الوزارة وأكد متحدث باسم السلطات الإقليمية إتمام هذه العملية.

ولم يصدر تعليق من طالبان، التي تتسم بنفوذ بشكل خاص في الإقليم وتسيطر على أجزاء واسعة منه، على تلك الأنباء.

تأتي العملية فى الوقت الذى تجري فيه محادثات بين الحكومة وطالبان، والتي تتضمن كشرط مسبق، عملية تبادل عدد كبير من السجناء.

وأطلقت الحكومة الأفغانية سراح حوالي 5 آلاف من سجناء حركة طالبان، فيما أطلقت حركة طالبان سراح ألف من الجنود الأسرى لتمهيد الطريق أمام محادثات السلام الأفغانية.

غير أنه بعد حوالي شهر من بدء المحادثات، لم يتم إحراز تقدم في العملية ولم تنجح فرق التفاوض بعد في وضع اللمسات الأخيرة لجدول أعمال مشترك لمحادثاتهم.