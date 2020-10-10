تختتم فرقة "رضا" للفنون الشعبية عروضها على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بارض الأوبرا مساء غد الأحد، وذلك بعد تقديمها لثلاث ليالي ضمن برنامج عروض "عودة الروح" لشهر أكتوبر، والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وقدمت فرقة رضا خلال ظهورها في ساحة الهناجر مجموعة من أشهر استعراضاتها، والتى أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، ومنها " الفلاحين، العرقسوس، الاقصر بلدنا، الحجالة، الأغانى، سماح النوبة، غريب الدار، الكرنبة، والنوبة"، وذلك حت إشراف الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة.

من جانبه أشاد المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمشاركة فرقة رضا في انشطة وزارة الثقافة المختلفة، وقال ان فرقة "رضا" تعد من أعرق الفرق الفنية ببيت الفنون، وهي سفير فوق العادة للفن المصري.