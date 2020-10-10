تفشي كورونا في دار للمسنين بسكسونيا السفلى غربي ألمانيا

ذكرت دائرة أوسنابروك الإدارية، أن فيروس كورونا تفشى في دار للمسنين وبين متلقي الرعاية بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.

وأعلنت الدائرة، اليوم السبت، أن سيدة في الخامسة والثمانين توفيت داخل الدار، وأُصيب 27 شخصا آخرين بالإضافة إلى 13 موظفا بمنتزه فيتاليس السكني بمدينة باد إسن انتقلت إليهم العدوى بحسب الفحص الذي أجري لهم.

وأضافت الدائرة أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الخدمة الصحية لديها يتمثل في إبلاغ العدد الكبير الذي كان بالمنتزه السكني خلال هذا الوقت، ويبلغ حوالي 200 زائر، بضرورة التوجه لإجراء اختبار الفيروس بمدرسة قريبة.

كانت دائرة أوسنابروك سجلت اليوم 8ر28 إصابة لكل مائة ألف نسمة وهي بذلك تكون بعيدة عن النقطة الحرجة المتمثلة في خمسين إصابة بالعدوى لكل مائة ألف نسمة خلال سبعة أيام.