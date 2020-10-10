أكاديميون من أوروبا يبحثون في برلين تأسيس اتحاد للكفاح من أجل حرية الفن

أعلن أكاديميون في أوروبا اعتزامهم الكفاح من أجل "حرية الفن"، وذلك من خلال اتحاد يضم حتى الآن قرابة 60 مؤسسة.

وجاء في بيان الأكاديميين الذي نشر في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت: "نشهد في بعض الدول الأوروبية حاليا سياسة ثقافة لا تفهم الفن أو الثقافة إلا بشكل قومي، كما أنها آخذة في التقعيد".

وأضاف البيان: "وهكذا أصبحت استقلالية العديد من الأكاديميين والمتاحف والمؤسسات الثقافية، معرضة للخطر".

يذكر أن ممثلي الأكاديميات يجرون في العاصمة الألمانية منذ أول أمس الخميس مشاورات بشأن تأسيس تحالف جديد للأكاديميات، وذلك بدعوة من ينينه ميرابفل، رئيسة أكاديمية الفنون في برلين.

وكتب مدونو البيان، أن الفن والثقافة ضروريان لأي ثقافة فاعلة وللتماسك المجتمعي، ونحن نقف مع حرية الفنون كشرط لشكل حياتنا الثقافي والاجتماعي والسياسي.

وأضاف البيان، أن استقلالية المواقف والمؤسسات الفنية عن الشروط السياسية والقومية والدينية، هي "أساس الديمقراطية".

وترى الأكاديميات أنها المسؤولة عن التنوع الثقافي في أوروبا، وتسعى هذه الأكاديميات إلى التذكير بتداعيات حروب التوسع الأوروبية والهياكل الاستعمارية التي لا يزال لها تأثير في العديد من الدول حتى الآن ونحن نقف مع الفنانين من أجل إرساء مذهب إنساني يتصدى لكل شكل من أشكال العنصرية والتمييز والعنف.

وتابع البيان، أن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لم يولدوا في أوروبا لكنهم يبحثون هنا عن فرصة للبقاء والتعايش السلمي.