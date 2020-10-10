تشاد ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة الساحل الإفريقي لدعم عمليات مكافحة الإرهاب

أعلن وزير خارجية تشاد أمين أبا صديق إرسال بلاده تعزيزات عسكرية للقوات المشتركة لمنطقة الساحل الأفريقي (جي 5).

وأوضح وزير خارجية تشاد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة العادية لمجلس وزراء دول الساحل في موريتانيا والتي اختتمت أعمال لجانها الفنية التكميلية اليوم السبت، أن بلاده سترسل قريبا كتيبة عسكرية ثانية تضم 1000 جندي لتعزيز قدرة القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الأفريقي (جي 5) ودعمها في عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وأشار إلى أن الجنود التشاديين سينتشرون في مناطق الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، مضيفا أن إرسال هذه الكتيبة كان منتظرا العام الماضي؛ لكنه تأخر نظرا لمشاركتها في عمليات قتالية ضد جماعة بوكو حرام بمنطقة بحيرة تشاد.

وقال أبا صديق إن: "الوزير المكلف بشئون الجيوش والمحاربين القدماء وضحايا الحرب سيتولى مناقشة وتنسيق التفاصيل اللوجيستية مع باقي الشركاء في قوة الساحل".

وشدد وزير خارجية تشاد على أن أيا من دول الساحل بوسعها وحدها دحر الإرهاب، ولهذا السبب فإن تشاد على يقين تام بأن توحيد الجهود بين الدول الأعضاء مازال يعد السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

يذكر أن تشاد تشارك حاليا في قوة منطقة الساحل الأفريقي بكتيبة قوامها 750 جنديا.