اليابان ترسل ثلاث سفن إلى بحر الصين الجنوبي في مناورة ضد الغواصات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن قوة الدفاع الذاتي البحرية أجرت تدريبات للتصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي في أمس الجمعة، ونشرت 3 سفن شملت حاملة طائرات هليكوبتر وغواصة.

وقالت الوزارة في بيان إن الهدف من التدريبات "تعزيز القدرات التكتيكية" دون إعطاء تفاصيل أخرى بشأن الموقع الجغرافي للتدريبات، وفقا لموقع "سكاي نبوز عربية" الإخباري.

وتطالب الصين بالسيادة على تقريبا كل المياه الغنية بالطاقة في بحر الصين الجنوبي وأقامت مواقع عسكرية على جزر اصطناعية في المنطقة، وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي ومحاولة تخويف الدول الآسيوية المجاورة، التي قد ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة، في إشارة إلى أحدث تدريبات يابانية، اليوم السبت، أن تكرار الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي لا يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة وتعارضه الصين بشدة.

وقالت الصحيفة إن جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على مستوى عالٍ من التأهب دفاعا عن السيادة الوطنية للصين والأمن ومصالح التنمية.

وقال متحدث عسكري صيني، أمس الجمعة، إن المدمرة الأمريكية "جون ماكين" دخلت المياه الواقعة حول جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي دون إذن من الصين، وحثت الولايات المتحدة على وقف "مثل هذه الأعمال الاستفزازية".