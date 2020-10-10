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رئيس الدستورية الألمانية يؤكد حق التظاهر ضد تدابير مكافحة كورونا

برلين - د ب أ:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:55 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:55 م

أعرب شتيفان هاربارت، رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن عمل دولة القانون في ألمانيا قد برز خلال أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع شبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند)، قال هاربارت، اليوم السبت، إن من يرفض تدابير مكافحة الوباء، بوسعه التظاهر ضدها، مشيرا إلى أن "المحاكم كثيرا ما أجازت المظاهرات، وبوسع كل فرد أن يعبر عن موقفه الرافض، ومن ير أن حقوقه الأساسية اُنْتُهِكَتْ، يمكنه اللجوء إلى المحكمة".

وأوضح رئيس أعلى هيئة دستورية مستقلة في القضاء الألماني، أن حرية التجمع سارية إلى جانب الحق في الحياة والسلامة البدنية، وقال إنه عندما تتعارض حقوق أساسية مختلفة مع بعضها، يجب التوفيق بينها، لافتا إلى أنه بوسع كل فرد أن يلجئ إلى المحكمة لمراجعة القرارات الصادرة عن الدولة.

واختتم هاربارت حديثه بالقول إن "دولة القانون تتمتع بالفعاليةالوظيفية بشكل لافت، وبصفة خاصة في هذا الوقت، كما أنها تعمل بسرعة جديرة بالملاحظة، وقد صدرت أحكام قضائية مستعجلة، لا حصر لها، وكان أغلبها خلال أيام العطلة الأسبوعية".


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