تسرب مادة ضارة من أكبر الشركات الألمانية للصناعات الكيميائية إلى نهر الراين

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تسرب 300 كيلوجرام من مادة إيميدازول الكيميائية لأسباب غير معلومة إلى نهر الراين منذ يوم أمس الجمعة، بحسب ما أعلنته اليوم السبت شركة إنتاج الأنيلين والصودا الألمانية المعروفة اختصارا باسم "باسف"، وهي أكبر الشركات الكيميائية في البلاد.

وقالت الشركة اليوم إن حوالي 300 كيلوجرام من مادة إيميدازول تسربت إلى مياه نهر الراين منذ أمس الجمعة لسبب غير معلوم.

وذكرت الشركة أن التسرب وقع بأحد مصانعها في لودفيجسهافن وأن تسرب المادة ذات التركيز العالي حدث في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة.

وقال متحدث باسم الشركة أن الخبراء هرعوا إلى موقع الحادث لتحديد سبب التسرب بدقة، مشيرا إلى إبلاغ السلطات المسؤولة عن المصنع المخصص لإنتاج المواد الخام التي تدخل صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل.

أبلغت السلطات المسؤولة عن ضرورة غلق معمل إنتاج المواد الخام للأدوية ومستحضرات التجميل كإجراء احترازي.

يصنف الإيميدازول في الفئة الثانية من المواد الخطرة على المياه.

وقالت الشركة إنه بناء على حجم الكمية المتسربة وتخفيف تركيزها داخل مياه النهر فإنه لا يفترض أن تكون هناك مخاطر على الكائنات المائية الدقيقة داخل النهر.