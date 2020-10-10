كاسياس: مسيرة رونالدو أكثر إثارة للإعجاب من ميسي

قال إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، أن النجاح الذي حققه كريستيانو رونالدو خلال مسيرته أكثر إثارة للإعجاب مما حققه ليونيل ميسي.

ونجح الثنائي ميسي ورونالدو في التتويج بالكرة الذهبية في 11 مناسبة، بالإضافة للتويج بالعديد من الألقاب مع برشلونة وريال مدريد، وكتابة اسمائهما بين عظماء من مارسوا كرة القدم عبر التاريخ.

وفي حواره مع شبكة «ESPN» قال كاسياس:" كان لدى كريستيانو رونالدو رغبة كبيرة في أن يكون الافضل منذ أن كان طفلًا، وأعتقد انه حقق ذلك".

وأضاف:" إذا اضطررت إلى مقارنته بميسي، فإن ما فعله رونالدو أكثر إثارة للإعجاب، فجميعنًا يعلم الموهبة التي يتمتع بها ميسي، ولكن رونالدو كان لديه تصميم وعمل بجد لكي يكون الأفضل".

وأشار:" كنا محظوظين لأننا كنا قادرين على الاستمتاع بهذين اللاعبين الرائعين".

وأوضج:" بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون رونالدو يمكن أن يبدو لهم مغرورًا ومتعجرفًا، ولكن الأمر عكس ذلك تمامًا".

وأتم كاسياس حديثه عن الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، قائلًا:" لقد غيرتني، يجب أن تفعل الأشياء التي تحبها وتعيش حياتك، لقد تحدثت لأشخاص لم أتحدث معهم منذ فترة طويلة، أعيش الأن يوما بيوم، واركز على ما يمكنني فعله اليوم ولا أقلق بشأن الغد".