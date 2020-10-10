كوريا الشمالية تنتقد وصفها بأنها دولة راعية للإرهاب في اجتماع أممي

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بعد أن وصفتها اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "دولة راعية للإرهاب"

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الشمالية اليوم السبت تصريحات صادرة عن ممثل كوريا الشمالية، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، انتقد خلالها.

وانتقد المسؤول دولا معينة بسبب وصف دول أخرى بأنها راعية للإرهاب من تلقاء نفسها وممارسة ضغوط وفرض عقوبات عليها.

وتابع المسؤول أن تلك الدول تسعى للإطاحة بأنظمة وتؤيد جماعات إرهابية مناهضة للحكومات.

وأضاف المسؤول أن الحرب ضد الإرهاب يجب ألا يساء استخدامها لتحقيق الأهداف السياسية لدول وقوى معينة، وحث على إبرام اتفاق عالمي مناهض للإرهاب، ينص على بنود تمنع تلك الدول من انتهاك حقوق السيادة لدول أخرى.

ومضى المسؤول الكوري الشمالي قائلا إن الإرهاب الذي ترعاه الدول، الذي يستهدف تحويل نظام دولة أخرى هو الأكثر خطورة في جميع أشكال الإرهاب وينتهك أيضا ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية لم تحدد الولايات المتحدة بالاسم، إلا أن التصريحات ينظر إليها بوصفها تستهدف أمريكا، حيث أن واشنطن تدرج بيونج يانج على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت أولا كوريا الشمالية على القائمة في عام 1988 ثم رفعتها في عام 2008 ثم وضعتها مرة أخرى في عام 2017 .