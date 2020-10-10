تأجيل ماراثون أدنوك أبوظبي الرياضي إلى 2021 بسبب كورونا

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالإمارات عن تأجيل مارثون أدنوك أبوظبي، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 11 ديسمبر المقبل، ليقام بموعده الجديد في عام 2021، في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وصعوبة خروج الرياضيين من بلادهم للسفر إلى أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم السبت أن الإعلان عن تأجيل النسخة الثالثة من الحدث جاء بعد التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة والمنظمين، وحفاظا على صحة وسلامة العدائين وعموم المشاركين والمتطوعين والجماهير والوفود الدولية، الأمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على سلامة وصحة الجميع، من أجل تحقيق النجاح للتجمع الرياضي العالمي.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي حرصهم على تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في كافة الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي تقام في أبوظبي، انطلاقا من التزامهم بتعليمات الجهات الحكومية المختصة التي تولي اهتماما كبيرا لسلامة وصحة الجميع، في ظل جهودها الاستثنائية في إدارة التعامل الأمثل مع الأزمة.

وأشار إلى حرص مجلس أبوظبي الرياضي على الحفاظ على مكتسبات ماراثون أدنوك في نسختيه الأولى 2019 والثانية 2020 على اعتبار أنه أصبح أحد أهم الفعاليات الدولية التي تقام في أبوظبي سنوياً، وسط مشاركة الآلاف من داخل وخارج الإمارات، لافتا إلى أن المجلس يتطلع لتنظيم هذا الحدث في ظروف أفضل وموعد آخر متميز خلال العام القادم.