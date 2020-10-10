 شرطة هونج كونج تعتقل 9 أشخاص بسبب مساعدة متظاهرين فارين - بوابة الشروق
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شرطة هونج كونج تعتقل 9 أشخاص بسبب مساعدة متظاهرين فارين

هونج كونج - د ب أ:
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 9:12 ص

اعتقلت شرطة هونج كونج، 9 أشخاص، اليوم السبت، للاشتباه في مساعدتهم 12 متظاهرا وناشطا، كان قد تم اعتقالهم في البحر، بينما كانوا يحاولون الفرار إلى تايوان في أغسطس الماضي

ومن بين الرجال الأربعة والنساء الخمس المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و72 عاما، مدرس موسيقى وطاه ومساعد سابق لعضو في الهيئة التشريعية، طبقا لما ذكره المسؤول البارز بالشرطة، هو تشون-تونج في مؤتمر صحفي خارج مقر الشرطة في مدينة وان تشاي.

وكان البعض قد تم اعتقالهم سابقا، خلال مظاهرات ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين العام الماضي، والذي كان سيسمح للمشتبه بهم الجنائيين في هونج كونج بالمثول أمام المحاكم الصينية.

ويشتبه أن الأشخاص التسعة، ومعظهم أصدقاء للمتظاهرين الـ12 يقدمون مأوى ومساعدة مالية للمتظاهرين، حيث وفروا لهم قاربا فروا على متنه، نقلهم إلى الرصيف وأجروا الترتيبات لإقامتهم في تايوان.

وضبطت الشرطة 500 ألف دولار، هونج كونج، نقدا معهم وأجهزة كمبيوتر وإيصالات بعشرات الآلاف من الدولارات خاصة بالقارب. وربما يتم اعتقال آخرين.

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