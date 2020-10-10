جزر الكناري تستقبل أكبر عدد من مهاجري القوارب منذ 2006

ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم السبت، أن جزر الكناري سجلت أكبر عدد من وصول المهاجرين عبر القوارب منذ عام 2006.

وكان أكثر من 700 مهاجر على متن 22 قاربا قد وصلوا إلى جزر الكناري أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "لا بروفينسيا".

وتردد أنهم سافروا عبر المحيط الأطلسي على متن قوارب صيد صغيرة وتم استقبالهم عبر عملية إنقاذ بحرية.

ومثل ذلك أعلى عدد للمهاجرين الذين وصلوا للجزر في يوم واحد منذ عام 2006. وخلال ذلك العام، وصل أكثر من 31 ألف مهاجر على متن سفن إلى الأرخبيل، الذي ينتمي إلى إسبانيا.

وذكرت قناة "آر.تي.في.إي" التلفزيونية، أن عددا كبيرا من المهاجرين حاولوا هذا العام الوصول إلى الجزر مرة أخرى. ووصل حوالي 7500 إلى هناك منذ يناير، مقارنة بـ2700 العام الماضي.

وتقع جزر الكناري على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل غرب إفريقيا