بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي، اليوم السبت، مشاهد لعرض عسكري ضخم حضره الرئيس كيم جونج أون، احتفالاً بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الشيوعي الحاكم.

وعرضت فضائية «يورو نيوز عربية» مقطع فيديو يظهر فيه جميع المشاركين بالعرض، بالإضافة إلى الجماهير المشاهدة، دون الكمامات الواقية ودون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد كيم خلال العرض خلو بلاده من الفيروس بشكل كامل بقوله إنه ليس هناك أي شخص مصاب بـ«كوفيد-19» في كوريا الشمالية حالياً. وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها بشكل كامل منذ ثمانية أشهر للوقاية من الفيروس الذي ظهرت بؤرته الأولى في جارتها الصين.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية سرباً بعد سرب من الجنود المسلحين والعربات المدرعة أثناء سيرهم عبر ميدان كيم إيل سونج في العرض الليلي، كما عرضت كوريا الشمالية صواريخ بالستية ضخمة جديدة عابرة للقارات.

وتم تحميل كل صاروخ على عربة تجرها 22 عجلة بينما أفاد أنكيت باندا من «اتحاد العلماء الأميركيين» عبر «تويتر» أن هذا الطراز هو أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق.