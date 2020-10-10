ترامب يستعد لعقد أول فعالية له منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، لعقد أول فعالية له منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك في محاولة لإعطاء دفعة لمحاولة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لفترة ثانية.

وستعقد هذه الفعالية التي تحمل عنوان "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام"، في حديقة البيت الأبيض.

ويأتي ظهور ترامب في هذه الفعالية العامة بعد أن منح طبيب البيت الأبيض يوم الخميس الضوء الأخضر للرئيس للخروج من عزل فيروس كورونا في نهاية هذا الأسبوع بعد 10 أيام من تشخيصه. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت نتيجة اختبار كورونا للرئيس ستكون سلبية قبل الفعالية، الأمر الذي يثير مخاوف صحية.

ووفقا لإرشادات وكالات الصحة الأمريكية، يمكن أن يظل الشخص المصاب بفيروس كورونا معديا لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض. وقد تكون فترة انتقال العدوى أطول بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أليسا فرح اليوم السبت إن الرئيس ترامب سيتحدث إلى أنصاره من "مسافة بعيدة" على شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة.

وأضافت فرح: "نحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

ويسعى الرئيس ترامب، الذي يتخلف عن المرشح الديمقراطي جو بايدن بهامش كبير في استطلاعات الرأي، للعودة إلى الحملة الانتخابية بشكل شخصي بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وسيعقد الرئيس ترامب يوم الاثنين أول تجمع انتخابي له في ولاية فلوريدا.

ويتناقض إصرار ترامب على حضور الفعاليات الشخصية مع نصائح خبراء الصحة العامة الذين يقولون إن تجنب التجمعات الكبيرة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أمر ضروري لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف مواطن أمريكي.