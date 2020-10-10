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مصدر أمني عراقي: مقتل عنصر من الحشد الشعبي في عملية عسكرية شرقي سامراء

القوات العراقية
القوات العراقية
تكريت (العراق) - د ب أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 7:47 م

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، عصر اليوم السبت، بمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بجروح، في عملية عسكرية شرقي سامراء/120كم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "قوة من لواء 313 للحشد الشعبي كانت تقوم ظهر اليوم بعمليات تفتيش روتينية شرقي سامراء تعرضت إلى إطلاق نار كثيف بالقرب من منطقة شيخ محمد، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي اللواء وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف العقيد البازي أن "قوة من اللواء نقلت جثة القتيل والجريحين إلى المستشفى فيما طوقت قوات اللواء محل الحادث بحثا عن الفاعلين".

وفي قضاء سنجار، الذي يبعد نحو 520كم شمال غرب بغداد، قامت عناصر من تنظيم داعش باختطاف جنديين عراقيين في كمين نصبوه لهما عند مشارف القضاء واقتادوهما إلى جهة مجهولة، بحسب النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى.

وما زالت مناطق عديدة من محافظتي نينوى وصلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.


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