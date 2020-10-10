«حماية المستهلك»: بروتوكول مع «جوجل» لحذف المراكز الوهمية لصيانة السيارات

سمير لـ «الشروق»: غرامات مالية على 30 صفحة «فيسبوك» بسبب «السعر إنبوكس»

قال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد سمير، إن الجهاز يعتزم توقيع برتوكول تعاون مع «جوجل» خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف إزالة جميع مراكز صيانة السيارات الوهمية ومن على مواقع الإنترنت، على أن يتم السماح للمراكز المعتمدة بالبقاء على مواقع الإنترنت دون مشاكل.

وأضاف سمير، لـ«الشروق»، أن هناك خططا مستقبلية فى غاية الأهمية تستهدف تطوير منظومة حماية المستهلك فى مصر، فبجانب افتتاح 10 فروع جديدة للجهاز فى عدد من المحافظات، فهناك خطة جار العمل على تنفيذها، تتضمن إطلاق سيارات الضبطية القضائية فى الميادين والمحافظات المختلفة، وذلك خلال الأعياد والمناسبات، خاصة فى المناطق التى تشهد كثافات سكانية؛ لرصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فورى، وهو ما حدث خلال أيام عيد الأضحى الماضى، وثبتت فاعلية هذا الأمر.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع جميع أجهزة الدولة التى يمكنها دعم وحماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك دورا كبيرا للوزارات والأجهزة فى دعم الجهاز، من خلال المساعدة فى تحديد مدى أحقية المواطن فى شكواه الواردة للجهاز من عدمه، من أجل البت فيها واتخاذ القرار الصائب.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد، ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين، أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم، انطلاقا من دوره الوطنى الذى تم انشاؤه من أجله، وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، لافتا إلى أن الجهاز سيعمل دائما على مواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

ونوه إلى أن الجهاز وقـّع عددا من العقوبات على 30 صفحة شخصية للبيع الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك بسبب عدم الإعلان عن سعر السلعة بشكل مباشر وعام، وعدم الإفصاح عن السعر إلا فى رسائل خاصة «إنبوكس»، وهو ما يخالف القانون وتوجب تدخل الجهاز لحماية حقوق المستهلكين، مؤكدا أنه برغم فرض عقوبات إلا أن عددا من تلك الصفحات استمر فى المخالفة بشأن إعلان أسعار المنتجات، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وشدد على أن الجهاز يسعى لرصد جميع الشركات التى تتبع هذه الطريقة وتعلن عن منتجات بدون سعر، ليتم تحذيرهم من هذا السلوك الخاطئ ومنحهم فرصة أخيرة لتعديل تلك السياسة فى بيع المنتجات وإعلان سعر السلعة بشكل واضح ومعلن للجميع، وبعد مرور 48 ساعة سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم فى حال عدم الالتزام.

وقال سمير، إن سياسة «السعر انبوكس» ينتقص من حقوق المواطنين مما يجعل المستهلك يشترى المنتج بأسعار مرتفعة للغاية وقد تكون تباع بأسعار أقل فى أماكن أخرى، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون فى التصدى لجميع أشكال خداع المستهلك المصرى، أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقا من دوره الوطنى الذى تم انشاؤه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين.

وطالب سمير، جموع المستهلكين بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات؛ لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم لخطر كبير.