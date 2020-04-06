أمريكا: خطة جديدة لمكافحة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية

أعلن مسؤولو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عما وصفوه "بخطة عمل وطنية" لمكافحة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

وأكد الباحثون أنه لا يمكن معالجة البكتيريا المسببة لهذه الأمراض بأدوية المضادات الحيوية المتوفرة حاليًا، مما يعني أن المرضى الذين يعانون منها قد يعانون من مضاعفات صحية خطيرة أو حتى الموت.

وقد تم ربط البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بما يقدر بنحو 35 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة سنويًا، وعلاجها يكلف نظام الرعاية الصحية في البلاد ما يقدر بنحو 4.8 مليار دولار سنويًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقالت المراكز، فى بيان لها، إن "خطة العمل الوطنية لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تعطي الحكومة الأمريكية أوامرها بالسير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتسريع جهود البلاد لوقف انتشار الحشرات المقاومة للمضادات الحيوية".

ولم يقدم مركز السيطرة على الأمراض تفاصيل عن تكلفة الخطة، لكن التقارير تشير إلى أنه في الماضي، تم تخصيص أكثر من 150 مليون دولار سنويًا من قبل الوكالة لمكافحة تهديدات مقاومة المضادات الحيوية في جميع الولايات الخمسين وبورتوريكو.

وقالت الوكالة، إنها متابعة لمبادرة مماثلة أطلقتها في 2015، تشمل الأمثلة الشائعة للعدوى المقاومة للمضادات الحيوية العنقوديات -مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، أو MRSA- بالإضافة إلى تعفن الدم، وقد ارتبط ظهور هذه البكتيريا بالإفراط في استخدام المضادات الحيوية وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يتم إعطاء حوالي 30% من جميع المضادات الحيوية دون داع.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 2.8 مليون أمريكي يتم تشخيص إصابتهم بعدوى مقاومة للأدوية سنويًا، ويمكن أن تنتشر أمراض مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) في الأماكن العامة، بينما عادة ما ينتشر تعفن الدم في مرافق الرعاية الصحية.

الهدف من خطة العمل هو الحد بحلول عام 2025 من انتشار العدوى المقاومة للمضادات الحيوية المرتبطة بالرعاية الصحية مثل تعفن الدم بنسبة 20%، والالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية المكتسبة من المجتمع المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) بنسبة 10%.

للقيام بذلك، تخطط الوكالة لتوسيع شبكة معمل مقاومة المضادات الحيوية دوليًا لتحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها "في كل ركن من أركان العالم".