 الرئيس الأرمني يتهم تركيا بافتعال «سوريا أخرى» في القوقاز - بوابة الشروق
السبت 10 أكتوبر 2020 6:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الأرمني يتهم تركيا بافتعال «سوريا أخرى» في القوقاز

أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 6:21 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 6:21 ص

دعا الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود "لوقف تدخل تركيا في الصراع" بإقليم قره باغ، قبل أن تتحول المنطقة إلى "سوريا أخرى في القوقاز".

وقال في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز": "إذا لم نبدأ العمل على المستوى الدولي الآن لوقف تركيا، فهناك احتمال لتحويل هذه المنطقة إلى سوريا جديدة، وسيعاني الجميع".

وأضاف أنه "في اللحظة التي تخرج فيها تركيا من هذه المعادلة" ستقترب المنطقة من الهدنة وتعود الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.

وحذر سركيسيان من أن احتمال وجود مسلحين أجانب في المنطقة بعد انتهاء القتال "لا يشكل تهديدا لأرمينيا فحسب، بل للقوقاز وروسيا".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك