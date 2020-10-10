الرئيس الأرمني يتهم تركيا بافتعال «سوريا أخرى» في القوقاز

دعا الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود "لوقف تدخل تركيا في الصراع" بإقليم قره باغ، قبل أن تتحول المنطقة إلى "سوريا أخرى في القوقاز".

وقال في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز": "إذا لم نبدأ العمل على المستوى الدولي الآن لوقف تركيا، فهناك احتمال لتحويل هذه المنطقة إلى سوريا جديدة، وسيعاني الجميع".

وأضاف أنه "في اللحظة التي تخرج فيها تركيا من هذه المعادلة" ستقترب المنطقة من الهدنة وتعود الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.

وحذر سركيسيان من أن احتمال وجود مسلحين أجانب في المنطقة بعد انتهاء القتال "لا يشكل تهديدا لأرمينيا فحسب، بل للقوقاز وروسيا".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.