رويترز: غرب الولايات المتحدة يشهد زيادة قياسية في إصابات كورونا

أظهر تحليل للبيانات أجرته وكالة "رويترز"، أن الغرب الأوسط الأمريكي سجل أعلى زيادة يومية بحالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، مما يشكل ضغطا هائلا على المستشفيات.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات في المنطقة سجلت أمس الخميس 16807 حالات في زيادة قياسية ليرتفع بذلك متوسط الأيام السبعة بنسبة 40% مقارنة بالشهر الماضي.

وأضافت أن عدد من يعالجون في المستشفيات هناك سجل رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي، حيث أقترب من 8 آلاف، وهناك نحو 34 ألف مريض في المستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة، في أعلى عدد منذ الرابع من سبتمبر الماضي.

وأظهر التحليل أن 30 ولاية من أصل 50 في الغرب الأوسط تشهد زيادة في عدد الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين، كما وصل متوسط تسجيل الحالات اليومية على مستوى البلاد إلى 47 ألفا مقارنة بنحو 35 ألفا في منتصف سبتمبر الماضي.