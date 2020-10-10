ضاحي خلفان ينتقد ترامب: عندما يتحول الرئيس إلى معلن عن أدوية

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تحوله إلى "معلن عن أدوية"، وذلك تعقيبا على مقطع فيديو يسوق فيه ترامب للدواء الذي تلقاه أثناء علاجه من فيروس كورونا.

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، يظهر ترامب في المقطع متحدثا عن أهمية دواء "ريجينيرون" وممتدحا إياه، ومشيرا إلى أنه كان فعالا جدا بعلاجه من الفيروس، لافتا إلى أنه سيتيحه لعامة الشعب مجانا، وداعيا المرضى لتناوله.

وعلق خلفان على حديث الرئيس الأمريكي قائلا: "عندما تفقد الإنسانية قيمها، يتحول الرئيس إلى معلن عن أدوية تصنعها شركات. مع الأسف هناك من هم مثله في العالم"، حسب قوله.

وكان قد أصيب ترامب وزوجته بفروس كورونا الأسبوع الماضي، وأُدخل إلى مستشفى ولتر ريد العسكري في واشنطن، قبل أن يغادره بناء على طلبه.