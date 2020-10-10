البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات المبكرة في البلاد

صوت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة اليوم السبت على استكمال قانون الانتخابات العراقية المبكرة المقرر أجراؤها منتصف العام المقبل.

وقال النائب حسن خلاطي ، في تصريح صحفي، إن البرلمان العراقي عقد اليوم جلسة اعتيادية بحضور 183نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية ، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع105نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري استكمال الجداول الملحقة بقانون الانتخابات البرلمانية ، لافتا أنه وفقا لهذا الاتفاق فإن" عدد الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية بلغ83 دائرة انتخابية".

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.

وبحسب مصادر عراقية، إن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.