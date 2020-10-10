 استخدام الأسلحة البيضاء في تصوير أغنية يستنفر أمن مراكش - بوابة الشروق
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استخدام الأسلحة البيضاء في تصوير أغنية يستنفر أمن مراكش

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
رويترز
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:30 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2020 - 4:30 ص

فتحت السلطات الأمنية في ولاية مراكش المغربية تحقيقا إداريا مع مجموعة من الشبان، إثر استخدامهم أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة في تصوير أغنية "راب".

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت التحقيقات عن توقيف المغني وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

فيما حجزت السلطات سيارتين وأسلحة بيضاء تم استخدامها في الفيديو الذي "يمس بالإحساس بالأمن".

كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن "المعنيين قاموا بتصوير هذه الأغنية بدون رخصة قانونية، بمشاركة عدد غفير من الشباب يحملون السكاكين إلى جانب كلب، ما شكل خرقا للتدابير الاحترازية".

في حين لا تزال الشرطة القضائية، بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تبحث عن مشاركين آخرين كانوا في تأدية رقصات معينة في شريط "الراب" المصور.

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