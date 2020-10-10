يشارك البابا فرنسيس والأمير وليام، اليوم السبت، مع ناشطين وفنانين ومشاهير وسياسيين من حول العالم، في مبادرة من أجل المناخ ترمي إلى تسليط الضوء على الخطوات الواجب اتخاذها على المستويات كافة لمكافحة التغير المناخي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تنظم هذا الحدث الذي يحمل عنوان «كاونت داون (عد عكسي) »، شبكة «TED» الأميركية المتخصصة في المؤتمرات ونشر الأفكار.

وينطلق الحدث عند الثامنة بتوقيت كاليفورنيا عبر قناة «TED» بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ويتضمن البرنامج كلمات من نحو 50 مشاركًا بينهم البابا فرنسيس والأمير وليام.

وأوضح الممثل مارك رافالو المشارك في المبادرة، خلال تقديم الحدث «ستسمعون أشخاصا من أوساط اجتماعية مختلفة، من العاملين الميدانيين إلى النشطاء. وهم سيتحدثون قليلا عن المشكلات (المناخية) لكنكم ستسمعون أكثر عن الحلول».

ويسلط الحدث الافتراضي الضوء هذه السنة على الخطوات التي يمكن للعامة اتخاذها للتصدي لاحترار المناخ، وفق المنظمين.

وعلى سبيل المثال، يتطرق رئيس بلدية فريتاون عاصمة سيراليون إلى مشروع تعمل عليه مدينته يرمي إلى زرع مليون شجرة لحماية التربة من الفيضانات وامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح رئيس شبكة «TED» كريس أندرسون أن الحدث سيمتد لحوالي خمس ساعات مع شعار رئيس مفاده «المناخ لا يحتمل التأخير»، قائلًا: «إذا كان علينا استخلاص عبرة ما هذه السنة، فهي أنه عندما يحذر العلماء من أمر مريع يلوح في الأفق، علينا أن نولي اهتماما لذلك».

ومن بين الأسماء الواردة على قائمة المدعوين للحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والممثل كريس هيمسوورث، ونائب الرئيس الأميركي السابق آل غور.

كذلك من المقرر تنظيم مئات الأحداث الصغيرة في الإطار عينه حول العالم للتشجيع على اتخاذ خطوات على المستوى المحلي.