نيفين جامع: الرئيس ماسابش مجموعة عمل في معرض تراثنا إلا لما تواصل معهم وتعرف على منتجاتهم

جامع: أسعار منتجات معرض تراثنا رائعة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض «تراثنا»، اليوم، يعد رسالة بمدى اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة الحرف اليدوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن المعرض معد بشكل جيد جدًا، قائلة إن أسعار منتجاته رائعة.

وتابعت: «الرئيس ماسابش جناح ولا مجموعة عمل أو مجموعة سيدات إلا وتواصل معهم وتعرف على منتجاتهم»، مشيرة إلى أن أكثر ما لفت نظره منتجات: الجلد الطبيعي، وأخميم، والغزل المصنعة في الوادي الجديد، إضافة إلى منتجات الصدف ومنتجات تجلي الخاصة بسانت كاترين، ورخام منطقة الجلالة.

ولفتت إلى أن كل العارضين مدعومين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن المعرض تم فتحه للجمهور بعد زيارة الرئيس السيسي.

وعلى جانب آخر، أشارت وزيرة الصناعة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ضخ 28 مليار جنيه، خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يوازي 60% من إجمالي ما ضخه الجهاز منذ نشأته في 1992.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.