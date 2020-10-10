إلغاء المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية رسميا بعد فوضى ترامب

تم إلغاء المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية رسميا، حسبما أعلنت السلطة المنظمة للمناظرة يوم الجمعة، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منها.

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية في بيان "من الواضح الآن أنه لن يكون هناك مناظرة في 15 أكتوبر"، لكنها ستعقد المناظرة الثالثة والأخيرة كما هو مخطط لها في 22 أكتوبر.

وجاء الإعلان بعد يوم من وصف الرئيس المناظرة بأنها "مضيعة للوقت" بعد أن قالت اللجنة إن الحدث سيعقد افتراضيا بسبب مخاوف صحية بعد تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 .

وأصرت حملة ترامب على إجراء المناظرة بشكل شخصي، مدعية أن اللجنة غير الحزبية كانت تسعى إلى "حماية" منافس ترامب، نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يذكر أن المناظرات الرئاسية تقليد طويل الأمد في السياسة الأمريكية، ويعد انسحاب رئيس أمريكي من المناظرة تطورا خطيرا.