الإنتاج الصناعي الإيطالي يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

عاد الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر أغسطس الماضي فيما استفاقت الدولة من كبوتها في واحدة من أشد حالات الإغلاق صرامة في أوروبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقفز الإنتاج بنسبة 7ر7٪ في أغسطس عن الشهر السابق، أي أكثر من خمسة أضعاف ما توقعه الاقتصاديون.

وزاد انتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 6ر6٪، في إشارة إلى انتعاش في استهلاك الأدوات المنزلية. وانخفض الإنتاج بنسبة 3ر0٪ فقط عن العام الماضي.

يذكر أن إيطاليا كانت إحدى البؤر الرئيسية لتفشي الفيروس في أوروبا ، وبدأت عملية إغلاق إقليمية في فبراير قبل توسيعه ليشمل البلاد بأكملها في أوائل مارس. وعلى الرغم من أن الحكومة بدأت في تخفيف القيود في 4 مايو ، إلا أن الاقتصاد استمر في المعاناة.