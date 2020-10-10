انتهاء تسجيل رغبات طلاب STEM.. واستمرار تلقى رغبات طلاب مدارس النيل بشرط النجاح فى 7 مواد فى المستوى الأول L1

ينتهى مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية، غدا، من إتاحة الحصول على رقم الدخول والرقم السرى من موقع التنسيق مباشرة، ويمكن للطلاب سداد ثمن دليل القبول وتقديم باقى الأوراق، حيث سيتم تسلّم رقم الدخول والرقم السرى على الهاتف المحمول المسجل بموقع التنسيق، ويحضر الطالب إلى مكتب التنسيق المركزى أو أى من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، حتى السابعة من مساء غدا.

وأوضح المكتب عبر موقعه الإلكترونى، أنه على الرغم من تحديد اللجنة العليا للتنسيق اليوم، موعدا لانتهاء استقبال طلبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن استكملوا ملفاتهم، إلا أن هذا لا يعنى انتهاء أعمال مكتب التنسيق؛ بل سيظل المكتب مفتوحا لاستقبال ملفات الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات فى الدول وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وترشيحهم لجميع الكليات فى ضوء الحد الأدنى المعلن وقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى هذا الشأن.

فى سياق متصل، يستمر مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، بشرط أن يكون الطالب ناجحًا فى 7 مواد فى المستوى الأول L1 كحد أدنى، واستيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وعدم تكرار أى مادة فى أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتبارى إلا فى حالة الكليات العلمية والهندسية.

وأشار المكتب إلى أن المواد المؤهلة لطلاب النيل للالتحاق بالجامعات والمعاهد تنقسم إلى ثلاث مجموعات، تتضمن الأولى مواد إجبارية هى العربية والإنجليزية والرياضيات، والثانية مواد أساسية تؤهل لتخصص مجموعات الكليات الجامعية، والثالثة مواد اختيارية وهى جميع المواد التى تؤهل لدخول الجامعات.

فيما انتهى مكتب التنسيق، من استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، حيث تمت الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات على تخصيص نسبة مرنة لهم للالتحاق بكليات الطب والصيدلة والأسنان والبيطرى والهندسة والعلوم والحاسبات، وتحسب هذه النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة الحكومية، بشرط أن يكون لطلاب STEM مكان واحد فى كل كلية من الكليات السابقة.