البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 2021

توقع البنك الدولي، أن تخرج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الانكماش الاقتصادي العام المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه دول المنطقة تخفيف القيود على الحركة، "بالرغم من أن تأثيرات فيروس كورونا ستظل قائمة لسنوات قادمة".

وذكر البنك ومقره واشنطن أن الجائحة وضعت "عقدا من التقدم الاقتصادي الذي تحقق بشق الأنفس على مدار عقد، في خطر"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأوضح أن نحو 40 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر المدقع، مما يمحو خمسة أعوام من المكاسب في محاربة الفقر.

ويسير الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جنوب الصحراء في طريقه إلى الانكماش بنسبة 3ر3% هذا العام، وهو أسوأ أداء على الإطلاق، بسبب الآثار المجمعة للجائحة وانخفاض أسعار النفط والسلع.

وقال البنك إن نموا بنحو 1ر2% قد يتبع ذلك في 2021 و2ر3% في 2022.